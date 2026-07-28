ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

J&J schikt claims over kanker door babypoeder voor miljarden

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 10:37
anp280726084 1
NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Johnson & Johnson heeft een schikking van 5,5 miljard dollar getroffen om de rechtszaken te beëindigen die verband houden met claims dat de talkproducten van het bedrijf, waaronder babypoeder, eierstokkanker veroorzaken. De schikking zou een einde kunnen maken aan de juridische strijd die het farmaceutische bedrijf al jaren achtervolgt.
J&J heeft aangegeven dat de schikking betrekking heeft op ongeveer 76.000 claims. De farmaceut had eerder al de meeste zaken geschikt waarin werd beweerd dat het talkpoeder asbest bevatte en mesothelioom ('asbestkanker') veroorzaakte. De nieuwste schikking moet door 95 procent van de eisers in de rechtszaken over eierstokkanker door talkpoeder, die lopen bij staats- en federale rechtbanken in de Verenigde Staten, worden geaccepteerd voordat deze definitief wordt.
De farmaceut noemt de voorgestelde schikking een "efficiënte afsluiting" van de rechtszaken.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Eerder stoppen met werken kost je niet alleen spaargeld — dit is de fiscale rekening die niemand je vertelt

shutterstock_2604885329

Zo herken je een vrouwelijke narcist — en waarom ze zo lang onder de radar blijft

kaart-huisje-beestje-web

Wat is de beste leeftijd om een huis te kopen?

ANP-564075613

B&B Vol liefde: partner van Eline uit Aruba werd geliquideerd

37913241_m

Het eeuwige leven? Zo oud kunnen mensen écht maximaal worden

173689835_m

Artsen vertellen wat slapen naast een ventilator met je doet

Loading