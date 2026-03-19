Verliezen op Europese beurzen na escalatie in Midden-Oosten

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen begonnen donderdag in het rood na de aanval van Iran op gasinstallaties in Qatar. Daardoor schoten de olie- en gasprijzen omhoog, wat de inflatievrees bij beleggers aanwakkerde. Mede door de escalatie van de oorlog tussen de VS en Israël tegen Iran vrezen beurshandelaren dat het conflict langdurig zal aanhouden.

De AEX, de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs in Amsterdam, stond kort na de opening 1 procent lager op 990,02 punten. De hoofdgraadmeter daalde woensdag al met 1,3 procent, na een aanvankelijk hogere start. De MidKap zakte 1,3 procent tot 971,46 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,5 procent.

De prijs van Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging zo'n 6 procent omhoog en bedraagt inmiddels meer dan 114 dollar per vat. De olieprijzen zijn al grofweg met de helft gestegen sinds de VS en Israël eind februari hun oorlog tegen Iran begonnen. De Europese gasprijs schoot bij de opening van de handel met 35 procent omhoog.

'Kantelpunt'

"Deze laatste escalatie voelt als een kantelpunt voor de markten, omdat het conflict niet meer alleen draait om militaire koppen of de mogelijke afsluiting van de Straat van Hormuz. Het raakt nu echt het hart van het wereldwijde energiesysteem", zegt een beurskenner van de financiële dienstverlener Saxo. "Wat de markten onrustig maakt, is het groeiende risico op stagflatie", vervolgt hij. Dat is een situatie waarin hoge inflatie de economische groei vertraagt.

De enige stijgers in de AEX waren postkluisjesbedrijf InPost en koffiebedrijf JDE Peet's met plusjes van 0,1 procent. Staalconcern ArcelorMittal (min 4,2 procent) stond onderaan.

Beleggers kijken donderdag ook uit naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England, die later op de dag bekend worden gemaakt. De Amerikaanse Federal Reserve liet de rentetarieven in de Verenigde Staten woensdag onveranderd. Fed-voorzitter Jerome Powell voorspelde daarbij slechts één renteverlaging voor dit jaar. Ook stelde hij dat de inflatie niet zo hard daalde als hij had gehoopt. De Japanse centrale bank liet de rente eveneens ongemoeid donderdag. De bank waarschuwde echter ook voor de impact van energiekosten op de inflatie.