Italië verlaagt brandstofaccijns na flinke stijging pompprijzen

Economie
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 22:37
ROME (ANP/RTR) - Italië heeft woensdag de accijns op brandstoffen verlaagd om huishoudens en bedrijven tegemoet te komen, nu de energiekosten flink stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. "We verlagen de brandstofprijs met 25 cent per liter, voor iedereen", heeft premier Giorgia Meloni aangekondigd.
De energiecrisis is een hoofdpijndossier voor Meloni, die ook voor een politieke test staat wanneer de Italianen op 22 en 23 maart stemmen over een omstreden regeringsplan om het rechtssysteem te hervormen. In een verklaring noemde de belangrijkste oppositiepartij, de Partito Democratico, de stap van de regering een late reactie op de energieschok en zei dat het vooral bedoeld was om steun te vergroten voorafgaand aan de stemming.
Ambtenaren zeiden dat de lagere accijnzen ongeveer twintig dagen van kracht zouden blijven. De regering wil ook nog honderden miljoenen uitgeven aan belastingvoordelen om vrachtwagenbedrijven te helpen bij de aankoop van diesel.
