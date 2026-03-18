Israël meldt eerste aanvallen op Noord-Iran

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft naar eigen zeggen voor het eerst aanvallen uitgevoerd op het noorden van Iran. Welke doelen zijn aangevallen en waar die zich bevonden, is niet bekendgemaakt.

"Kort geleden is de Israëlische luchtmacht op basis van inlichtingen van de marine en de IDF voor het eerst begonnen met het aanvallen van doelen in noordelijk Iran als onderdeel van Operatie Roaring Lion", schrijft de IDF op Telegram. Daarbij de boodschap dat snel meer details bekendgemaakt worden.

Israël voert samen met de VS sinds 28 februari aanvallen uit op Iran. Sindsdien zijn volgens schattingen van de organisatie HRANA meer dan 3000 mensen om het leven gekomen, onder wie ten minste 1354 burgers. Officiële cijfers ontbreken. De aantallen zijn nauwelijks te verifiëren.