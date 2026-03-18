Vermeer (BBB) na exitpoll Noardeast-Fryslân: 'We zijn binnen'

DOKKUM (ANP) - "We zijn binnen", zei BBB-leider Henk Vermeer nadat de exitpoll van Noardeast-Fryslân bekend werd, waarin zijn partij twee zetels haalt. Met twee raadsleden "heb je een duo, kun je een team opbouwen", zei hij op een verkiezingsbijeenkomst in Dokkum.

De BBB is volgens Vermeer "omgekeerd" gegroeid omdat de partij zich eerst vestigde in de Tweede Kamer, later pas in de provincies, waterschappen en het Europees Parlement, en nu pas in gemeenten. "De gemeente is toch altijd een kweekvijver voor je partij."

Vermeer is dus "hartstikke blij", vervolgde hij. "Want er zijn hier best wel veel verschuivingen en de grootste partij heeft maar zes zetels, dus daar zit je met twee helemaal niet zo ver vanaf."