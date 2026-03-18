Vermeer (BBB) na exitpoll Noardeast-Fryslân: 'We zijn binnen'

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 22:23
DOKKUM (ANP) - "We zijn binnen", zei BBB-leider Henk Vermeer nadat de exitpoll van Noardeast-Fryslân bekend werd, waarin zijn partij twee zetels haalt. Met twee raadsleden "heb je een duo, kun je een team opbouwen", zei hij op een verkiezingsbijeenkomst in Dokkum.
De BBB is volgens Vermeer "omgekeerd" gegroeid omdat de partij zich eerst vestigde in de Tweede Kamer, later pas in de provincies, waterschappen en het Europees Parlement, en nu pas in gemeenten. "De gemeente is toch altijd een kweekvijver voor je partij."
Vermeer is dus "hartstikke blij", vervolgde hij. "Want er zijn hier best wel veel verschuivingen en de grootste partij heeft maar zes zetels, dus daar zit je met twee helemaal niet zo ver vanaf."
POPULAIR NIEUWS

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

