JA21 wil gasvelden Groningen openhoude

door Redactie
donderdag, 05 maart 2026 om 5:53
ANP-466175064
Het parlement zal zich alsnog moeten buigen over het al dan niet openhouden van de gasputten onder het grootste aardgasveld van Europa: het Groningenveld. JA21 presenteert vandaag een initiatiefwet om het definitief afsluiten van de putten te voorkomen, meldt De Telegraaf.
Partijleider Joost Eerdmans (JA21) benadrukt dat het niet gaat om het grootschalig winnen van gas zoals vroeger gebeurde, maar om het achter de hand houden van een strategische noodvoorraad. "Welk land ter wereld sluit vrijwillig zijn eigen energievoorraad af in geopolitiek onzekere tijden? We zijn van het pad afgeraakt", is zijn mening, die overigens weerklank vindt bij experts.
Hij roept daarnaast met name coalitiepartijen VVD en CDA op om tot inkeer te komen. "Niet alleen wij, maar ook deskundigen waarschuwen: houd een deel van de putten open en denk strategisch na."

