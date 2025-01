Jaarlijkse verkopen Tesla voor het eerst in ruim tien jaar gezakt

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - Tesla heeft voor het eerst in ruim tien jaar minder elektrische auto's verkocht op jaarbasis, ondanks een recordaantal verkopen in het vierde kwartaal van 2024. De Amerikaanse elektrische autofabrikant had in 2024 last van fellere concurrentie, het wegvallen van enkele Europese subsidies en zwakke consumentenuitgaven in China, een belangrijke markt voor het bedrijf.

Tesla heeft vorig jaar 1,79 miljoen auto's verkocht, 1,1 procent minder dan in 2023. Dat jaar kwam het aantal leveringen uit op 1,8 miljoen. Het is ook minder dan de ruim 1,8 miljoen stuks waar analisten op hadden gerekend. Het aandeel van Tesla op de Amerikaanse aandelenbeurzen zakte ruim 4 procent nadat de elektrische autofabrikant de verkopen had bekendgemaakt.

In het laatste kwartaal van vorig jaar heeft Tesla 495.570 auto's verkocht. Ook dat voldeed niet aan de verwachtingen van kenners. In oktober zei Tesla nog te verwachten dat de verkopen in 2024 juist iets zouden stijgen. Om dit te halen, had het bedrijf afgelopen kwartaal echter bijna 515.000 auto's moeten verkopen.