Jaguar Land Rover verlengt productiestop na cyberaanval

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 11:14
LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse automaker Jaguar Land Rover (JLR) heeft nog altijd last van de gevolgen van een cyberaanval begin deze maand. JLR, onderdeel van het Indiase Tata Motors, verlengt de productiestop tot 1 oktober.
Op 2 september meldde JLR dat het getroffen was door een zware cyberaanval, waarbij de retail -en productieactiviteiten in de problemen kwamen. Volgens de automaker is dat nog steeds het geval en blijft de productie daardoor nog een week stilliggen.
"We nemen deze stap om voor de komende week duidelijkheid te geven, terwijl we het plan maken voor de gefaseerde herstart van onze werkzaamheden en ons onderzoek verder uitvoeren", meldt het bedrijf. Wie er achter de aanval zit, is nog onbekend.
