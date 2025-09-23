NS richt kleedkamer in op Rotterdam Centraal voor Pride March

ROTTERDAM (ANP) - Mensen die zich willen klaarmaken of omkleden voor de Pride March in Rotterdam kunnen daarvoor zaterdag terecht op Rotterdam Centraal. De NS richt die dag in de stationshal een kleedkamer in.

De kleedkamer is van 09.00 uur tot 15.00 uur geopend. In de 'Change Station' zijn drie kleedhokjes en er komen make-uptafels met spiegels. Ook zijn er professionele make-upartiesten aanwezig die gratis helpen en dj's die voor muziek zorgen.

Bezoekers worden ontvangen door de Rotterdamse dragqueen Ruxy Bonaparte en dragqueen Queen Elsa 007. "Helaas voelt niet iedereen zich comfortabel om in uitbundige queer-, drag- of fetishkleding van huis te vertrekken. Daarom kun je naar Rotterdam Centraal komen en je daar voorbereiden op een dag vol diversiteit en trots!", aldus Ruxy Bonaparte.

In de hal is tijdens Pride ook een pop-upstore te bezoeken. Vertegenwoordigers van verschillende lhbti-organisaties laten daar zien wat ze doen tijdens de Pride. De winkel is maandag geopend en blijft nog tot en met zaterdag.