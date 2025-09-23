ECONOMIE
Seizoen profhonkballer Albies na handblessure voorbij

Sport
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 11:03
ATLANTA (ANP) - Profhonkballer Ozzie Albies (28) heeft een botje in zijn linkerhand gebroken. Daarmee is het seizoen voor de Curaçaoënaar voorbij. Dat meldt zijn club Atlanta Braves op X. Albies speelde dit seizoen in alle 157 wedstrijden van de Braves mee. Er staan nog vijf duels op het programma in het reguliere seizoen.
Albies staat nog wel op de nominatie om voor het Koninkrijksteam te spelen. Hij stelt zich beschikbaar voor de World Baseball Classic (WBC) die in maart 2026 op het programma staat. De op Curaçao geboren tophonkballer kwam niet eerder uit voor het Koninkrijksteam.
Het Koninkrijksteam neemt op basis van resultaten uit het verleden in maart volgend jaar deel aan de WBC. Aan dit toernooi mogen profs uit het hoogste niveau meedoen. Het Koninkrijksteam is ingedeeld in Groep D met de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Nicaragua en Israël. De selectie van bondscoach Andruw Jones speelt de groepswedstrijden van 6 tot en met 11 maart in Miami.
