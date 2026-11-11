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Jaguar mag geen beslag leggen op documenten BYD in na-aapzaak

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Britse autofabrikant Jaguar Land Rover mag niet langer beslag leggen op administratie van zijn Chinese concurrent BYD. Dat heeft de rechtbank in Den Haag beslist, in een zaak waarin Jaguar BYD ervan beschuldigt een automodel te hebben gekopieerd.
Jaguar stelt dat BYD met zijn Ti7 zijn terreinwagen Land Rover Defender kopieert en daarmee inbreuk maakt op het modelrecht van de Britten in de Europese Unie. Om in een rechtszaak bewijsstukken veilig te stellen legde Jaguar beslag op documenten van BYD die te maken hebben met de Ti7.
Na verzet van het Chinese automerk oordeelt de rechter dat het beslag moet worden opgeheven. Jaguar heeft de bewuste documenten namelijk niet nodig om aan te tonen dat de Ti7 een kopie is van de Defender, is de redenering. Daarnaast is de administratie ook niet nodig om de omvang van de schade voor Jaguar aan te tonen, omdat BYD de Ti7 nog nooit heeft verkocht in de EU.
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