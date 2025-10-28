ECONOMIE
Japan en VS gaan samenwerken rond mineralen en aardmetalen

Economie
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 6:19
anp281025042 1
TOKIO (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten en Japan hebben een overeenkomst ondertekend om de levering van kritieke mineralen en zeldzame aardmetalen aan beide landen te "verzekeren". Dat meldt het Witte Huis na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan de premier van Japan, Sanae Takaichi.
Beide landen willen minder afhankelijk worden van China voor kritieke mineralen en zeldzame aardmetalen, zeker nu Beijing de export daarvan steeds verder beperkt. In de overeenkomst spreken Japan en de VS af in de komende zes maanden samen op zoek te gaan naar projecten die de zwakke punten in de toelevering van kritieke mineralen en zeldzame aardmetalen kunnen verbeteren.
Trump reist deze week door Azië en tekende zondag een overeenkomst met Maleisië over de export van zeldzame aardmetalen naar de VS.
