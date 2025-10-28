ECONOMIE
Dodental orkaan Melissa op zeven, Jamaica zet zich schrap

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 6:21
KINGSTON (ANP/DPA) - Orkaan Melissa blijft in kracht toenemen op weg naar Jamaica. Maandagavond waren de windsnelheden opgelopen tot 280 kilometer per uur. Melissa komt naar verwachting dinsdagochtend vroeg (lokale tijd) aan land in het zuidwesten van het Caribische eiland.
Het oog van de orkaan beweegt zich met een snelheid van 4 kilometer per uur voort. Langzaam voortbewegende orkanen zijn verwoestender, omdat ze langer boven een gebied blijven hangen. De Jamaicaanse premier Andrew Holness heeft evacuatiebevelen uitgegeven voor verschillende plaatsen in het zuidwesten en heeft alle inwoners van het land op het hart gedrukt binnen te blijven.
Zelfs voordat Melissa aan land komt, krijgt Jamaica waarschijnlijk te maken met "verwoestende winden" en "catastrofale overstromingen", waarschuwt het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum (NHC). De autoriteiten hebben 900 noodopvangcentra ingericht. Het vliegveld van hoofdstad Kingston is gesloten.
Melissa heeft al zeven mensen in het Caribisch gebied het leven gekost. Op Haïti kwamen drie mensen om door overstromingen en aardverschuivingen en ook op de Dominicaanse Republiek viel een dode. Op Jamaica zijn drie mensen omgekomen in het noodweer.
