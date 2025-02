Japan 'ernstig bezorgd' over gevolgen tarieven voor wereldhandel

TOKIO (ANP/AFP) - Japan is "ernstig bezorgd" over de mogelijke gevolgen voor de wereldhandel van de ingrijpende tarieven van president Donald Trump, die gericht zijn op belangrijke handelspartners zoals Canada, Mexico en China. Dat zei de Japanse minister van Financiën zondag.

Trump verklaarde dat de Canadese en Mexicaanse export naar de Verenigde Staten vanaf dinsdag onder een tarief van 25 procent zou vallen, terwijl goederen uit China, die al met verschillende tarieven te maken hebben, een extra tarief van 10 procent zouden krijgen. Deze aankondiging dreigt verstoringen te veroorzaken in de toeleveringsketens, variërend van energie en auto's tot de voedselvoorziening.

"We maken ons ernstig zorgen over hoe deze tarieven de wereldeconomie kunnen beïnvloeden", zei de Japanse minister Katsunobu Kato in een uitzending op Fuji TV. Kato benadrukte ook het belang van een "grondige beoordeling" van de mogelijke effecten van Trumps tarievenbeleid op de valutamarkt. "Japan moet deze beleidsmaatregelen en hun effecten nauwlettend volgen en passende maatregelen nemen", aldus de minister.