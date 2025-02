Zeer grote brand in het centrum van Druten

DRUTEN (ANP) - In het centrum van de Gelderse plaats Druten is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.15 uur een zeer grote brand uitgebroken in een schoenenwinkel. De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te blussen. Rond 05.00 uur liet de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten dat de brand onder controle was.

Aan de brand ging mogelijk een explosie vooraf. De politie onderzoekt of de brand bewust is veroorzaakt, meldt een woordvoerder. Niemand raakte gewond als gevolg van de brand.