ANVR: nog zo'n vijftig gestrande Nederlanders in Midden-Oosten

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 12:17
LEUSDEN (ANP) - Het overgrote deel van de Nederlandse reizigers dat gestrand was in het Midden-Oosten is thuis. De ANVR schat dat er momenteel nog zo'n vijftig mensen vastzitten in de regio door de oorlog in Iran. De rest is al via een repatriërings- of chartervlucht teruggevlogen naar Nederland.
Ze hadden hun reis geboekt via een reisorganisatie en krijgen de extra kosten voor het langere verblijf vergoed. Voor mensen die zelf een vlucht en accommodatie hadden geregeld, geldt dat doorgaans niet. De koepelorganisatie voor reisorganisaties kan niet zeggen hoeveel van hen nog vastzitten, omdat deze mensen zelf een vlucht moeten omboeken.
Hoewel het overgrote deel van de mensen het Midden-Oosten heeft kunnen verlaten, is de druk bij reisorganisaties niet voorbij, zegt een ANVR-woordvoerder. Reizen naar en via de regio die al gepland stonden, moeten omgeboekt worden. "Hoe langer de situatie duurt en vliegvelden uit de roulatie zijn, hoe moeilijker het is een alternatieve route te vinden."
