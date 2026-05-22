De afgelopen tien jaar hebben de economische mondiale kaart drastisch herschikt: tussen 2016 en 2026 steeg Rusland met 118 procent, Mexico met 91 procent en India met 81 procent, terwijl Japan als enige G20-economie kromp met 13 procent. China passeerde de grens van 20 biljoen dollar en de VS bleven de grootste economie met 32,4 biljoen dollar in 2026.

Duitsland sprong in de ranking van plek vier naar drie door Japan in te halen, ondanks een bescheiden groei van 41 procent — aanzienlijk trager dan opkomende markten. Onder andere Spanje (68 procent), Canada (58 procent) en Australië (67 procent) lieten forse uitbreidingen zien, gedreven door inflatie, demografische dynamiek en structurele handelsrelaties.

Waarom deze verschuivingen ertoe doen

De cijfers illustreren een fundamentele herschikking: economische macht hangt steeds minder af van traditionele industriële capaciteit en steeds meer van toegang tot grondstoffen, energiezekerheid en technologische toeleveringsketens. Ruslands spectaculaire groei kwam ondanks westerse sancties tot stand dankzij olie- en gasexport naar China en India, waar energiehonger en strategische autonomie zwaarder wogen dan geopolitieke loyaliteit.

India's opkomst — van 2,3 biljoen in 2016 naar 4,1 biljoen in 2026 — positioneert het land als bijna-evenknie van Japan en Duitsland, met name dankzij binnenlandse consumptie, een jonge bevolking en productie die van China wegtrekt. Mexico profiteerde van nearshoring: bedrijven verplaatsten productie uit Azië naar Noord-Amerika voor kortere lijnen en geopolitieke stabiliteit.

Europa: ongelijke mazen in het net

Binnen Europa vielen de verschillen op: Spanje groeide sneller (68 procent) dan Duitsland (41 procent), Frankrijk (52 procent) en zelfs Italië (43 procent), mede door herstel uit de eurocrisis en toerisme-heropleving na de pandemie. Het Verenigd Koninkrijk, dat de EU in 2020 verliet, groeide met 23 procent — relatief bescheiden vergeleken met continentale buren — maar hield zijn vijfde plek vast.

De eurozone als geheel bleef achter bij opkomende markten, met structurele uitdagingen rond energie-afhankelijkheid, lage groei en inflatiefragmentatie die in 2026 nog steeds boven de doelstelling van 2 procent uitkwam.

Geopolitieke hefboomwerking verschuift

Waar vroeger militaire capaciteit en financiële reserves geopolitieke invloed bepaalden, dicteren nu energiestromen, chipproductie en controle over toeleveringsketens wie aan knoppen kan draaien. Ruslands dubbele bbp toont aan dat sancties omzeild kunnen worden via handelsheroriëntatie; China's positie als dominante afnemer van Russische energie gaf Peking onderhandelingsmacht die westerse hoofdsteden ontbeerden.

Voor bedrijven betekent dit dat risicobeheer niet langer draait om wisselkoersschommelingen, maar om strategische afhankelijkheden: wie levert kritieke grondstoffen, wie controleert productieketens, en hoe flexibel kun je bij verstoringen switchen.

Top 15 grootste economieën (2026, nominaal bbp)

Verenigde Staten — $32,4 biljoen (+71%) China — $20,9 biljoen (+83%) Duitsland — $5,0 biljoen (+41%) Japan — $4,4 biljoen (-13%) Verenigd Koninkrijk — $3,2 biljoen (+23%) India — $4,1 biljoen (+81%) Frankrijk — $3,8 biljoen (+52%) Italië — $2,8 biljoen (+43%) Rusland — $2,8 biljoen (+118%) Brazilië — $2,7 biljoen (+50%) Canada — $2,4 biljoen (+58%) Australië — $2,1 biljoen (+67%) Mexico — $2,1 biljoen (+91%) Spanje — $2,1 biljoen (+68%) Zuid-Korea — $2,0 biljoen (+34%)

Nederland: stabiele middenmoter in turbulente tijden