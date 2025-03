Japan overweegt tegenmaatregelen na aankondiging autoheffingen VS

TOKIO (ANP/AFP) - Japan overweegt tegenmaatregelen te nemen nu de Verenigde Staten een importheffing op buitenlandse auto's van 25 procent hebben aangekondigd, zei premier Shigeru Ishiba. De auto-industrie is belangrijk voor de Japanse industrie en de handel met de VS. Voor Tokio is het belangrijk om goed na te gaan wat voor Japan de beste reactie is, zei Ishiba.

"We moeten nadenken over passende reacties en daarbij liggen natuurlijk alle opties op tafel", zei de premier in het parlement. "Het komt erop neer dat we na moeten gaan wat het beste is voor de nationale belangen van Japan." Eerder deed de Japanse regering nog pogingen om Trump te overtuigen het land een uitzonderingspositie te geven. Zo beloofde Japan meer te investeren in de VS en vloeibaar gemaakt aardgas uit het land te kopen.