Trump wil hogere tarieven als EU en Canada samenwerken tegen VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt hogere importheffingen op te leggen aan de Europese Unie en Canada als ze samen optrekken in de handelsstrijd met de Verenigde Staten. "Als de Europese Unie samenwerkt met Canada om de VS economische schade toe te brengen, zullen er grootschalige tarieven, veel groter dan momenteel gepland, op hen beiden worden geheven", zei Trump donderdag in een bericht op Truth Social.

De nieuwe Canadese premier Mark Carney zei eerder deze maand tijdens een bezoek aan Parijs de banden te willen aanhalen met "betrouwbare" landen. "Ik wil ervoor zorgen dat Frankrijk en heel Europa enthousiast samenwerken met Canada: het meest Europese land van de niet-Europese landen", verklaarde Carney tijdens zijn eerste buitenlandse reis sinds zijn aantreden. De Canadese relatie met de VS is sinds het aantreden van Trump ernstig bekoeld. Trump heeft meerdere keren gezegd dat hij Canada bij de VS wil voegen.