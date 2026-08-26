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Japan wil helpen met aanleg oliepijpleidingen Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 9:22
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JAPAN (ANP/AFP) - Japan wil helpen met de aanleg van alternatieve oliepijpleidingen in het Midden-Oosten om de Straat van Hormuz te kunnen omzeilen. Dat melden lokale media. Japan is erg afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en heeft daarom veel last van de blokkade van de Straat van Hormuz door de Iranoorlog.
Volgens zakenkrant Nikkei en omroep NHK gaat het om hulp aan Saudi-Arabië en andere landen in de regio met het leggen van pijpleidingen. Woensdag is er overheidsoverleg over de zaak. Daar zal ook gesproken worden over meer gebruik van kernenergie en steun aan nieuwe technologie voor zonne-energie. Japan heeft zelf amper fossiele brandstoffen en is daarom erg afhankelijk van de import van olie en gas, maar ook van kernenergie en duurzame energiebronnen.
Japan heeft vanwege de oorlog strategische olievoorraden aangesproken om tekorten aan brandstof te voorkomen. Ook wordt meer olie uit de Verenigde Staten geïmporteerd door de op drie na grootste economie ter wereld.
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