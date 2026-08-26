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Cijfers Kendrion en NX Filtration goed ontvangen op Damrak

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 9:19
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AMSTERDAM (ANP) - Kendrion hoorde woensdagochtend bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. De producent van elektromagnetische componenten heeft in de eerste zes maanden van dit jaar verdere groei laten zien, ondanks de geopolitieke en macro-economische onzekerheid. Ook NX Filtration was na cijfers bij beleggers in trek.
Kendrion noteerde kort na opening van de beurs bijna 5 procent hoger. Volgens het bedrijf dat industriële remmen en actuatoren produceert voor onder meer medische apparatuur, bedrijfsmachines en windturbines, waren de prestaties dit jaar tot nu toe sterk en wordt voor de tweede jaarhelft opnieuw vooruitgang verwacht.
NX Filtration won bijna 20 procent. Het waterzuiveringsbedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft bijna een vijfde groeien. Ook was er sprake van een recordorderinstroom. Het orderboek is inmiddels vijf keer zo groot als een jaar geleden. Volgens directeur Floris Jan Cuypers profiteerde de onderneming vooral van een grote opdracht uit Zweden.
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