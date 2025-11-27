ECONOMIE
Japans bierconcern Asahi niet in gesprek met hackers

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 8:06
TOKIO (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Bierconcern Asahi is niet in gesprek met de cybercriminelen achter een grote aanval die veel activiteiten van het bedrijf in Japan stillegde. Dat zei topman Atsushi Katsuki op een persconferentie.
"We hebben geen contact gehad met de aanvallers. We weten dus niet wat hun specifieke eis is", zei hij. "Zelfs als er losgeld werd gevraagd, zouden we dat niet hebben betaald", zei Katsuki.
De Japanse bierbrouwer werd in september slachtoffer van een aanval met gijzelsoftware die belangrijke systemen platlegde voor bestellingen en verzendingen van bier. Het bedrijf moet sindsdien veel bierverkopen handmatig verwerken, wat veel langzamer gaat.
De aanval trof de Japanse activiteiten van Asahi, dat in Nederland bekend is als eigenaar van Grolsch. In het Aziatische land daalde de verkoop in oktober bijna 10 procent, terwijl concurrenten meer bier verkochten. Asahi stelde de publicatie van de volledige financiële resultaten van het derde kwartaal opnieuw uit vanwege de aanval.
