ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CIA-directeur: verdachte schietpartij Washington werkte voor CIA

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 7:53
anp271125055 1
WASHINGTON (ANP) - De man die wordt verdacht van het neerschieten van twee leden van de Nationale Garde in de buurt van het Witte Huis, werkte in Afghanistan voor de VS. De 29-jarige Rahmanullah Lakanwal werkte onder meer voor de CIA, zei directeur John Ratcliffe van de inlichtingendienst tegen Fox News. Hij geeft oud-president Joe Biden de schuld dat de man naar de VS kon komen.
De verdachte kwam volgens Ratcliffe in september 2021 naar de Verenigde Staten, omdat hij met de Amerikaanse autoriteiten had samengewerkt. Hij zou lid zijn geweest van een "partnermacht in Kandahar". Of het bijvoorbeeld om een militair of politieman ging, vertelt de CIA-baas niet.
In augustus 2021 kwam de Taliban weer aan de macht in Afghanistan. Daarop werden onder meer Amerikanen met spoed geëvacueerd. Ook werden mensen het land uit gehaald die met de VS hadden samengewerkt. "Dit individu had, net als zoveel anderen, hier nooit naartoe mogen komen", aldus Ratcliffe.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

namibian-politician-adolf-hitler

Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst

ANP-356396595

Skistokken vol sterke drank: Corlinde (26) en Tom (28) scoren met hun hitproduct (maar niet iedereen is enthousiast)

Loading