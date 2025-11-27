CIA-directeur: verdachte schietpartij Washington werkte voor CIA

WASHINGTON (ANP) - De man die wordt verdacht van het neerschieten van twee leden van de Nationale Garde in de buurt van het Witte Huis, werkte in Afghanistan voor de VS. De 29-jarige Rahmanullah Lakanwal werkte onder meer voor de CIA, zei directeur John Ratcliffe van de inlichtingendienst tegen Fox News. Hij geeft oud-president Joe Biden de schuld dat de man naar de VS kon komen.

De verdachte kwam volgens Ratcliffe in september 2021 naar de Verenigde Staten, omdat hij met de Amerikaanse autoriteiten had samengewerkt. Hij zou lid zijn geweest van een "partnermacht in Kandahar". Of het bijvoorbeeld om een militair of politieman ging, vertelt de CIA-baas niet.

In augustus 2021 kwam de Taliban weer aan de macht in Afghanistan. Daarop werden onder meer Amerikanen met spoed geëvacueerd. Ook werden mensen het land uit gehaald die met de VS hadden samengewerkt. "Dit individu had, net als zoveel anderen, hier nooit naartoe mogen komen", aldus Ratcliffe.