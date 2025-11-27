Dodental Hongkong passeert 50, brand onder controle

HONGKONG (ANP/AFP) - De brand in acht woontorens in Hongkong heeft aan zeker 55 mensen het leven gekost, zegt de brandweer. In vier blokken is het vuur inmiddels gedoofd, in drie andere is de brand onder controle. De achtste toren werd niet door de brand getroffen.

Vier mensen werden levend uit de torens gehaald, maar overleden in het ziekenhuis. De andere 51 overleden ter plekke.

Gevreesd wordt dat het dodental veel verder zal oplopen. Eerder meldde regeringsleider John Lee dat het nog niet was gelukt om met 279 mensen contact te leggen.