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Japans modewinkelconcern achter Uniqlo op weg om H&M in te halen

Economie
door anp
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TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De eigenaar van Uniqlo, Fast Retailing, is op weg om H&M in te halen als het op een na grootste modewinkelconcern ter wereld. Dankzij winkelopeningen in Europa en Noord-Amerika en relatief eenvoudig ogende kleding die goed aanslaat, stegen de opbrengsten voor de Japanse retailer in een jaar tijd met 17 procent.
De omzet van Fast Retailing in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met augustus, kwam uit op net geen 4 biljoen yen. Dat is omgerekend zo'n 22,4 miljard euro. Analisten gepeild door persbureau Bloomberg verwachten in doorsnee dat het Zweedse H&M een jaaromzet van 222,7 miljard kroon zal behalen, wat neerkomt op minder dan 20 miljard euro.
Oprichter en topman Tadashi Yanai van Fast Retailing heeft zich ten doel gesteld om zijn bedrijf uit te laten groeien tot de grootste kledingwinkelketen ter wereld. Nu is die titel voor het Spaanse Inditex, eigenaar van Zara en Bershka. "Het doel om de wereldwijde nummer 1 te worden was vanaf onze oprichting helder", zei hij op een persconferentie over de jaarcijfers.
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