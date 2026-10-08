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Persoonsgegevens buitgemaakt bij cyberaanval kledingsite ASOS

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/RTR) - De Britse onlinemodewinkel ASOS meldt dat bij een cyberaanval eerder deze week persoonlijke gegevens van klanten zijn buitgemaakt, waaronder namen en contactgegevens. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van het bedrijf.
Gebruikers van de app van ASOS kregen dinsdagochtend een pushbericht dat duidde op een hack van de systemen van de modesite. Het bedrijf bevestigde dinsdag die "ongeautoriseerde klantmelding", maar moest toen nog onderzoeken of er ook data waren gestolen.
De hackers deden zich voor als een vertrouwde contactpersoon van een ASOS-medewerker en kwamen op die manier aan inloggegevens, legt de modesite uit in een bericht aan klanten. "Met die inloggegevens werd vervolgens toegang verkregen tot informatie op bepaalde platforms van derden die ASOS gebruikt."
In de pushmelding van dinsdag zeiden hackers ook het achterliggende systeem van Snowflake te hebben gehackt. Daar is echter geen bewijs voor geleverd en een woordvoerder van het softwarebedrijf stelt dat het platform niet is gehackt.
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