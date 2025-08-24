Japanse centrale bankier: meer vrouwen in voltijdbanen nodig

JACKSON HOLE (ANP/BLOOMBERG) - De gouverneur van de Japanse centrale bank Kazuo Ueda denkt dat het aantrekken van meer vrouwen voor voltijdbanen kan helpen bij het aanpakken van het arbeidstekort in het land. Ook het in dienst nemen van meer buitenlandse werknemers kan het tekort mogelijk terugdringen, zei hij op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

Het arbeidstekort in Japan is veroorzaakt door de vergrijzing en het lage geboortecijfer in het Aziatische land. Ongeveer de helft van de werkende Japanse vrouwen heeft een voltijdbaan. Bij mannen ligt dat percentage rond de 80 procent. Ueda merkte ook op dat hoewel buitenlandse arbeidskrachten slechts 3 procent uitmaken van de beroepsbevolking in Japan, de recente groei van de beroepsbevolking voor een groot deel aan hen te danken is.

De Japanse bevolking is vorig jaar voor het veertiende jaar op rij gekrompen, volgens overheidscijfers. Het land heeft een van de oudste bevolkingen ter wereld.