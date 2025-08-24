ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Japanse centrale bankier: meer vrouwen in voltijdbanen nodig

Economie
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 13:35
anp240825060 1
JACKSON HOLE (ANP/BLOOMBERG) - De gouverneur van de Japanse centrale bank Kazuo Ueda denkt dat het aantrekken van meer vrouwen voor voltijdbanen kan helpen bij het aanpakken van het arbeidstekort in het land. Ook het in dienst nemen van meer buitenlandse werknemers kan het tekort mogelijk terugdringen, zei hij op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.
Het arbeidstekort in Japan is veroorzaakt door de vergrijzing en het lage geboortecijfer in het Aziatische land. Ongeveer de helft van de werkende Japanse vrouwen heeft een voltijdbaan. Bij mannen ligt dat percentage rond de 80 procent. Ueda merkte ook op dat hoewel buitenlandse arbeidskrachten slechts 3 procent uitmaken van de beroepsbevolking in Japan, de recente groei van de beroepsbevolking voor een groot deel aan hen te danken is.
De Japanse bevolking is vorig jaar voor het veertiende jaar op rij gekrompen, volgens overheidscijfers. Het land heeft een van de oudste bevolkingen ter wereld.
Vorig artikel

Families gijzelaars protesteren bij huizen Israëlische ministers

Volgend artikel

Ook koning en Rutte feliciteren Oekraïne op Onafhankelijkheidsdag

POPULAIR NIEUWS

208801197 l

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 11 simpele tips

82ff3660-36f0-11f0-a175-eb6d05349cb6

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet

143709198_l

Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

247171547_l

Natuurlijke deo's? 'Je blijft gewoon stinken'

192468691_l

5 feiten over wereldwijde (on)vruchtbaarheid

anp230825090 1

Britse politicus Farage bepleit massale deportaties