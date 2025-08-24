Families gijzelaars protesteren bij huizen Israëlische ministers

Familieleden van de door Hamas gegijzelde Israëliërs hebben zondagochtend gedemonstreerd bij de woningen van Israëlische ministers. Ze eisten een staakt-het-vuren in Gaza en een deal met Hamas voor het vrijlaten van de gegijzelden.

Demonstraties waren er onder andere bij de huizen van defensieminister Israel Katz en buitenlandminister Gideon Saar. "Beëindig deze oorlog en breng iedereen thuis", lieten de families in een verklaring weten.

Van de vijftig gegijzelden die nog in Gaza worden vastgehouden, zijn er naar verluidt twintig in leven. Hamas ging onlangs akkoord met het laatste voorstel van bemiddelaars voor een bestand.

De Israëlische krijgsmacht bereidt momenteel een invasie van Gaza-Stad voor. Katz zei vrijdag dat de stad wordt vernietigd als Hamas niet instemt met het vrijlaten van alle gijzelaars en het beëindigen van de oorlog op Israëls voorwaarden. Delen van de stad liggen al onder vuur. Ook in de nacht van zaterdag op zondag waren volgens getuigen non-stop explosies te horen.