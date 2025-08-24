ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Families gijzelaars protesteren bij huizen Israëlische ministers

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 13:19
bijgewerkt om zondag, 24 augustus 2025 om 13:34
anp240825058 1
Familieleden van de door Hamas gegijzelde Israëliërs hebben zondagochtend gedemonstreerd bij de woningen van Israëlische ministers. Ze eisten een staakt-het-vuren in Gaza en een deal met Hamas voor het vrijlaten van de gegijzelden.
Demonstraties waren er onder andere bij de huizen van defensieminister Israel Katz en buitenlandminister Gideon Saar. "Beëindig deze oorlog en breng iedereen thuis", lieten de families in een verklaring weten.
Van de vijftig gegijzelden die nog in Gaza worden vastgehouden, zijn er naar verluidt twintig in leven. Hamas ging onlangs akkoord met het laatste voorstel van bemiddelaars voor een bestand.
De Israëlische krijgsmacht bereidt momenteel een invasie van Gaza-Stad voor. Katz zei vrijdag dat de stad wordt vernietigd als Hamas niet instemt met het vrijlaten van alle gijzelaars en het beëindigen van de oorlog op Israëls voorwaarden. Delen van de stad liggen al onder vuur. Ook in de nacht van zaterdag op zondag waren volgens getuigen non-stop explosies te horen.
Vorig artikel

Vader overleden Nederlandse jongens Istanbul buiten levensgevaar

Volgend artikel

Japanse centrale bankier: meer vrouwen in voltijdbanen nodig

POPULAIR NIEUWS

208801197 l

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 11 simpele tips

82ff3660-36f0-11f0-a175-eb6d05349cb6

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet

143709198_l

Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

247171547_l

Natuurlijke deo's? 'Je blijft gewoon stinken'

192468691_l

5 feiten over wereldwijde (on)vruchtbaarheid

anp230825090 1

Britse politicus Farage bepleit massale deportaties