Bronnen: ontmoeting Oekraïne en Rusland begint vrijdagochtend

ISTANBUL (ANP/RTR/AFP) - Het overleg tussen Oekraïne en Rusland in Turkije begint deze vrijdag om 11.30 uur Nederlandse tijd, melden bronnen bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij het gesprek schuift Turkije zelf ook aan. Voorafgaand aan de ontmoeting is er een gesprek met vertegenwoordigers van Oekraïne, de Verenigde Staten en Turkije. Dat begint om 09.45 uur.

Het zou voor het eerst zijn dat Rusland en Oekraïne directe gesprekken voeren sinds 2022. Eerst leek het erop dat die mogelijk donderdag al zouden zijn. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was daarvoor zelfs naar Turkije gereisd en drong erop aan dat hij direct met Vladimir Poetin zou praten. De Russische president weigerde dat. Hij stuurde een delegatie die vrij laag in rang is.

De Russische delegatie wordt geleid door Vladimir Medinski, een adviseur van Poetin. De Oekraïense delegatie staat onder leiding van minister van Defensie Roestem Oemjerov.