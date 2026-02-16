De druk op de Britse politie om Andrew Mountbatten-Windsor strafrechtelijk te onderzoeken loopt opnieuw op. Aanleiding zijn nieuwe onthullingen uit (Amerikaanse) dossiers rond Jeffrey Epstein en de vraag of Andrew in zijn vroegere rol als Britse handelsgezant vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld. In Londen klinkt steeds nadrukkelijker de oproep: als gewone ambtenaren voor dit soort verdenkingen worden onderzocht, waarom dan niet een lid van de koninklijke familie?

Thames Valley Police – verantwoordelijk voor het gebied rond Windsor – heeft bevestigd dat zij informatie beoordeelt naar aanleiding van een klacht van anti-monarchieclub Republic. Het gaat om mogelijke “misconduct in public office” en mogelijke schendingen van de Official Secrets Act, omdat Andrew als handelsgezant (2001–2011) toegang had tot gevoelige overheidsinformatie. De politie zegt te bekijken of er voldoende grond is om verder te gaan.

Politieke steun voor een stevig onderzoek groeit. Onder meer Ed Davey (LibDems) noemt de Epstein-onthullingen schadelijk voor het vertrouwen in instituties en wil “volledige transparantie” en recht voor slachtoffers. Ook conservatieve en Labour-politici pleiten publiekelijk voor onderzoek als er aanwijzingen zijn dat geheim of vertrouwelijk materiaal is gelekt.

De zaak raakt aan een bredere vraag: hoe ver reikt koninklijke bescherming als het gaat om strafrechtelijke toetsing? De Britse Director of Public Prosecutions Stephen Parkinson benadrukte dat “niemand boven de wet staat” en dat vervolging bij ernstige schending van publiek vertrouwen in principe goed te beoordelen is.

Buckingham Palace heeft eerder laten weten “klaar te staan om te ondersteunen” als de politie daarom vraagt, terwijl Andrew elke vorm van seksueel wangedrag blijft ontkennen. Of de huidige beoordeling uitmondt in een formeel strafonderzoek, is nog onzeker – maar het publieke en politieke geduld lijkt op.

De feiten

Andrew was van 2001 tot 2011 UK Special Representative for International Trade and Investment, een rol met toegang tot overheidscontacten en (potentieel) vertrouwelijke stukken.

Thames Valley Police zegt een klacht te beoordelen over mogelijke “misconduct in public office” en mogelijke schending van de Official Secrets Act.

De Director of Public Prosecutions stelt dat “niemand boven de wet staat” en dat politie en vervolging onafhankelijk moeten handelen.