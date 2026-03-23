Japanse overheid roept burgers op geen toiletpapier te hamsteren

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse overheid heeft burgers opgeroepen geen toiletpapier te hamsteren. Berichten op sociale media suggereren namelijk dat mensen in het Aziatische land beginnen met het inslaan van dagelijkse benodigdheden uit angst voor gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten.

Een gebruiker op X postte: "De drogist hier in de buurt was uitverkocht van toiletpapier! Het lijkt erop dat iedereen het aan het hamsteren is." Andere berichten tonen foto's van voorraden die gebruikers zeggen te hebben ingeslagen, variërend van kattenvoer en toiletartikelen tot bier.

Het hamsteren van toiletpapier gebeurt in Japan vaker in gevallen van crisis. Dit was al het geval tijdens de oliecrisis van 1973, die leidde tot de eerste economische krimp van het land na de Tweede Wereldoorlog. Meer recentelijk zorgden de verwoestende aardbeving en tsunami van 2011 en de coronapandemie voor vergelijkbaar gedrag. Aan het begin van de coronaperiode werden ook in Nederland plots veel wc-rollen ingeslagen.