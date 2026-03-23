Piloten overleden na botsing op LaGuardia-luchthaven New York

NEW YORK (ANP) - De cockpitcrew van het vliegtuig dat op een brandweerwagen botste bij luchthaven LaGuardia in New York is overleden. Dat meldt NBC News. Eerder werd gemeld dat naast de piloten twee politieagenten in de brandweerwagen gewond raakten bij het voorval. Zij zouden met botbreuken zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het vliegverkeer is tot nader order stilgelegd op de luchthaven voor onderzoek.

In het toestel van Air Canada zouden 76 passagiers hebben gezeten. Onduidelijk is op dit moment hoe het hen vergaat; vooralsnog zijn onder de passagiers geen gewonden gemeld.

Op beelden bij Amerikaanse media is te zien hoe de neus van het vliegtuig verwrongen is geraakt door de botsing met het voertuig. Ook van de brandweerwagen is weinig over. Het toestel zou circa 40 kilometer per uur hebben gereden op het moment van de botsing.