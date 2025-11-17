Japanse winkels onderuit op beurs na negatief reisadvies China

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Japanse winkelbedrijven zijn maandag onderuitgegaan op de beurs in Tokio. Beleggers zijn geschrokken van de opgelopen spanningen tussen China en Japan. Ze vrezen ook een terugloop van de inkomsten uit toerisme, nu China eigen burgers heeft afgeraden voorlopig naar Japan af te reizen.

Cosmeticaconcern Shiseido kelderde tot meer dan 11 procent, terwijl het aandeel Pan Pacific International Holdings, dat de Don Quijote-winkels exploiteert, in de loop van de handelsdag zo'n 10 procent in waarde zakte. Deze twee bedrijven zijn populair onder Chinese toeristen.

De Chinese stap wordt gezien als een bedreiging voor de Japanse toerismesector. Zo'n kwart van de toeristen in Japan komt uit China.

Het Chinese reisadvies volgt op recente uitlatingen van de Japanse premier Sanae Takaichi over Taiwan. Die sprak onlangs over een mogelijke inzet van Japanse troepen als China Taiwan zou aanvallen. In China, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt, zijn die opmerkingen verkeerd gevallen.