CPNB: Yvonne Keuls is grondlegger van sociale roman in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Yvonne Keuls "is de grondlegger van de sociale roman in Nederland". Dat zegt Eveline Aendekerk, directeur van Stichting CPNB, naar aanleiding van het overlijden van de Nederlandse schrijfster. Keuls overleed zondagavond na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd. "Nederland verliest met haar een groot schrijver, een sociaal baken en een onvergetelijk mens."

"Met boeken als Jan Rap en z'n maat gaf ze een stem aan mensen die te weinig gehoord werden. Maar ze ging verder dan schrijven alleen: ze durfde misstanden te benoemen, ook wanneer dat haar persoonlijk zwaar trof", deelt de directeur van de boekenkoepel. "In de jaren tachtig kaartte ze misbruik door een kinderrechter aan - lang voordat er ruimte was om zulke verhalen te geloven. Haar inzet voor kwetsbare jongeren was grenzeloos; ze was bereid risico's te nemen die haar carrière, haar gezondheid en haar gemoedsrust onder druk zetten. Dat morele kompas siert maar weinigen."

Aendekerk leerde Keuls in 2022 kennen tijdens Heel Nederland Leest, toen het CPNB Keuls' roman Mevrouw mijn moeder uit 1999 opnieuw uitgaf. "Ik weet nog goed hoe ik bij haar thuis aan haar lippen hing - Yvonne was zo'n meesterverteller dat elke zin voelde als een cadeau. Ze sprak met liefde en zachtheid over haar man Rob, die een paar jaar geleden overleed, en de herinnering aan hem was altijd voelbaar in haar verhalen."

De CPNB-directeur groeide op met de boeken van Keuls en noemt het daarom "ongelooflijk bijzonder" dat zij haar heeft mogen ontmoeten. "Yvonne was in alles een multitalent - schrijver, theatermaker, verteller - én een vrouw die er altijd prachtig en stijlvol uitzag."