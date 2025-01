Miljardair Bloomberg dekt klimaatkosten na VS-exit Parijsakkoord

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg en andere donateurs hebben donderdag aangekondigd dat zij de financiële verplichtingen van de Verenigde Staten aan de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties gaan dekken. Dat doen ze nadat president Donald Trump bekend heeft gemaakt dat de VS zich terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

De steenrijke zakenman en filantroop Bloomberg is eigenaar en medeoprichter van de naar hem genoemde data- en nieuwsleverancier Bloomberg en tevens de speciale VN-gezant voor klimaatactie. Hij maakte bekend dat zijn liefdadigheidsorganisatie Bloomberg Philanthropies het bedrag zal betalen dat de VS jaarlijks verschuldigd zijn aan VN-organisatie UNFCCC. Ook zal de organisatie ervoor zorgen dat de VS aan hun rapportageverplichtingen over uitstoot blijven voldoen.

Het is de tweede keer dat Trump zich uit het Klimaatakkoord terugtrekt en ook de tweede keer dat Bloomberg inspringt om het gat te vullen dat is ontstaan door de terugtrekking van de Amerikaanse overheid. In 2017 had Bloomberg tot 15 miljoen dollar (ruim 14,4 miljoen euro) aan steun beloofd aan de UNFCCC. Het is niet duidelijk hoeveel hij nu precies gaat doneren.