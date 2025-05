Jonge miljonairs rijker, wel minder vrouwen in Quote-lijst

Het totale vermogen van 's lands rijkste 'selfmade' ondernemers jonger dan 40 jaar is uitgekomen op bijna 6 miljard euro en ligt daarmee ruim 500 miljoen euro hoger dan in 2024. Dat maakt zakenblad Quote bekend in de twintigste editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs.

De lijst telt 22 nieuwe binnenkomers, die ieder goed zijn voor minstens 17 miljoen euro. Wederom is er een aantal mensen dat de entree dankt aan kunstmatige intelligentie (AI). Zo debuteert Douwe Kiela (38) met een geschat vermogen van 200 miljoen euro op de tweede plaats. Zijn Contextual AI helpt bedrijven met ChatGPT-achtige oplossingen. Ook Alex Mans (34) gebruikt AI. Zijn bedrijf Flyr levert software waarmee luchtvaartmaatschappijen betere vliegschema's kunnen maken. Mans komt met 145 miljoen euro binnen op de tiende plek.

De grootste stijger van de lijst, Stef van Grieken (39), gebruikt eveneens AI, om met Cradle eiwitten te ontwerpen. Hij staat nu op de veertiende plek met een vermogen van 90 miljoen euro. Op eenzame hoogte staat nog altijd de nu 35-jarige Job van der Voort, met 650 miljoen euro. Van der Voort is oprichter van Remote.com, een onderneming die bedrijven helpt personeel aan te nemen in landen waar ze zelf niet aanwezig zijn.

Martin Garrix

Het aantal vrouwen onder de jonge miljonairs is opnieuw beperkt. Dat komt mede doordat Nikkie Plessen, goed voor 40 miljoen euro, en Doutzen Kroes (28 miljoen euro) de leeftijdsgrens van veertig jaar hebben bereikt en van de lijst zijn gehaald. Er staan nu nog vier vrouwen op de lijst: Sharon Hilgers van My Jewellery (58 miljoen euro), Negin Mirsalehi van Gisou (25 miljoen euro), Loes Daniels van Experiencegi (21 miljoen euro) en Bibi Lemmers van Flexhaus (18 miljoen euro).

Martijn Garritsen (29), beter bekend als dj Martin Garrix, is een van vier twintigers in de lijst en is goed voor 56 miljoen euro. De vermogens van Nick van de Wall (37), ofwel dj Afrojack, en Robbert van de Corput (37), dj Hardwell, bedragen respectievelijk 31 miljoen en 20 miljoen euro.