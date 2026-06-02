Jonge ondernemers hebben miljoen meer nodig voor top 100 Quote

AMSTERDAM (ANP) - Jonge ondernemers hebben dit jaar 1 miljoen euro meer nodig om bij de honderd rijkste 'selfmade' miljonairs onder de 40 jaar te horen. Er is nu minimaal 18 miljoen euro nodig voor een plekje in de lijst van zakenblad Quote. Het gezamenlijke vermogen van de honderd rijkste jonge ondernemers is in een jaar met 6 procent gegroeid, tot bijna 6,4 miljard euro.

Het aantal vrouwen in de lijst blijft laag met vijf. Medeoprichter Anniek Schouten van Overstory, een analysetool voor de gezondheid van bomen, zorgt wel voor een stijging van één. De 35-jarige Schouten is op plek achttien de hoogste genoteerde vrouw en ook de hoogste nieuwe binnenkomer. Ze heeft een geschat vermogen van 80 miljoen euro.

De rijkste ondernemer onder de 40 jaar blijft met afstand oprichter Job van der Voort van Remote.com, een onderneming die bedrijven helpt personeel aan te nemen in landen waar ze zelf niet aanwezig zijn. De 36-jarige Van der Voort heeft een vermogen van 675 miljoen euro. De nummers 2 en 3, Tim Baardse en Jelle de Boer van cryptoplatform Bitvavo, voerden hun vermogen veel meer op, maar blijven met ieder 300 miljoen euro nog ver verwijderd van de koploper.

Stijgers en dalers

Pim de Witte van gameplatform Medal.tv is de grootste stijger. Hij verviervoudigde zijn vermogen bijna, tot 225 miljoen euro. Daarmee klimt de 31-jarige De Witte, die vorig jaar een bod van 500 miljoen dollar van ChatGPT-maker OpenAI op zijn bedrijf afwees, naar de vijfde plaats.

De grootste daler is eigenaar Armando Muis van fatbikefabrikant La Souris. Het bedrijf haalde volgens Quote zijn eigen omzetdoel niet en zag de groei afvlakken. Nieuwe investeringen drukken op de winst en op het vermogen van Muis, dat met 17 procent daalde. Met 30 miljoen euro neemt hij dit jaar plek 58 in.

DJ Martin Garrix is op de 28e plaats de hoogst genoteerde BN'er met een vermogen van 61 miljoen euro. Collega Afrojack staat met iets meer dan de helft 52e.