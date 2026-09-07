Jongerenbank BUUT waarschuwt voor TikTok Shop

AMSTERDAM (ANP) - Jongerenbank BUUT begint een socialemediacampagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Volgens het ABN AMRO-onderdeel is dat verkoopkanaal vergelijkbaar met een "verleidingsmachine, met name voor puberbreinen".

Met TikTok Shop kunnen gebruikers producten die in filmpjes worden aangeprezen direct kopen, zonder dat ze daarvoor de socialemedia-app hoeven te verlaten. Dat maakt het heel makkelijk om online spullen te kopen.

"Je ziet iets voorbijkomen in je feed, klikt op 'nu kopen' en rekent direct af. Als je adres en betaalgegevens eenmaal zijn opgeslagen, is een volgende aankoop in een paar klikken gedaan", zegt Sanne van Kuijk, die verantwoordelijk is voor het merk en de marketing van BUUT. "En hoewel TikTok Shop officieel voor 18-plussers is, is die grens makkelijk te omzeilen, waardoor ook jongere tieners er eenvoudig mee in aanraking kunnen komen."

Gesprek

De bank neemt in directe zin geen maatregelen tegen TikTok Shop, maar wil het gesprek over de gevaren ervan in Nederland wel op gang brengen. "We willen jongeren niet vertellen wat ze wel of niet moeten kopen", benadrukt Van Kuijk, die verder aangeeft dat er geen contact is geweest tussen BUUT en TikTok.

BUUT probeert zich met speciale spaarpotjes en een ouderapp al langer op de kaart te zetten als bank voor tieners. TikTok Shop bestaat pas sinds juni in Nederland en er zijn nog geen cijfers over aantallen transacties bekend. Toch was de Consumentenbond ook al kritisch, niet alleen om het grote gemak waarmee producten gekocht kunnen worden, maar ook om de producten zelf. Die zouden op het platform vaak mooier worden gepresenteerd dan ze in werkelijkheid zijn.

Het ANP heeft TikTok om commentaar gevraagd.