Zonne-energie in Nederland groeit minder hard, meldt RVO

DEN HAAG (ANP) - De groei van de hoeveelheid zonne-energie die in Nederland kan worden geproduceerd, vlakt af. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dinsdag. Vooral de groei van zonnepanelen bij huishoudens en kleine bedrijven is sterk afgenomen, maar diezelfde trend is ook te zien bij grootschalige zonneparken en zonnepanelen op bedrijfsdaken.

De afnemende groei wordt veroorzaakt doordat financiële opbrengsten onder druk staan, stelt de RVO. Voor huishoudens en kleine bedrijven is het afschaffen van de salderingsregeling per 1 januari 2027 de grootste verandering. Hierdoor levert teruggeleverde stroom aan het net veel minder op. Ook brengen energieleveranciers kosten in rekening bij klanten die zonnestroom terugleveren.

Bij grootschalige projecten leidt het overbelaste stroomnet volgens de RVO tot zorgen, bijvoorbeeld omdat het niet lukt om een netaansluiting te krijgen. "Hierdoor maken initiatiefnemers minder plannen voor nieuwe projecten en vallen projecten tijdens de planningsfase vaker uit."

Uitgezet

Het totale geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen groeide in 2025 met 1,4 gigawattpiek naar 29,4 gigawattpiek, de eenheid die wordt gebruikt om het maximale vermogen van een zonnepaneleninstallatie aan te geven. De elektriciteit die dat opleverde was goed voor 19,7 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie. In 2023 en 2024 nam het geïnstalleerde vermogen nog veel harder toe dan vorig jaar.

De productie van zon- en windenergie is steeds vaker hoger dan de vraag naar elektriciteit in Nederland, signaleert de RVO daarnaast. Hierdoor waren er meer uren met negatieve elektriciteitsprijzen, waardoor duurzame elektriciteitsinstallaties soms tijdelijk moeten worden uitgezet. "In 2025 gingen naar schatting al enkele procenten van de zonnestroom verloren door afschakelen."

De RVO verwacht de komende jaren een iets lagere jaarlijkse groei van zonne-energie dan in 2025.