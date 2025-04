JPMorgan Chase stijgt op hoger Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - JPMorgan Chase behoorde vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De grootste bank van de Verenigde Staten boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Topman Jamie Dimon zei wel "aanzienlijke turbulentie" te voorzien voor de Amerikaanse economie. Dimon waarschuwde woensdag nog dat het agressieve Amerikaanse tariefbeleid waarschijnlijk zal leiden tot een recessie in de grootste economie ter wereld. President Donald Trump besloot kort daarna de invoering van bepaalde importheffingen voor de meeste landen met negentig dagen uit te stellen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 39.619 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 5276 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 16.475 punten. De beursgraadmeters zakten donderdag tot ruim 4 procent. De Dow en de S&P 500 lijken de bewogen beursweek desondanks met weekwinsten van ruim 3 procent af te sluiten.