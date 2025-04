DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Sociale Zaken moet onrechtmatig verzamelde persoonlijke gegevens van moslims vernietigen. Dat moet over twee maanden gebeuren, zodat mensen nog de tijd hebben om in te zien wat er over hen is bijgehouden, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacytoezichthouder van de overheid.

Het gaat om gegevens die tussen 2016 en 2019 zijn verzameld bij stiekeme onderzoeken, waar moskeeën en hun leden niet van op de hoogte waren.