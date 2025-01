JPMorgan en Wells Fargo stijgen op Wall Street na kwartaalcijfers

NEW YORK (ANP) - JPMorgan Chase en Wells Fargo behoorden woensdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beide Amerikaanse banken zagen de winst afgelopen kwartaal sterker stijgen dan verwacht.

JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, profiteerde van de aanhoudende sterke Amerikaanse economie en deed vooral goede zaken met zijn investeringsactiviteiten. Zo verdiende de bank meer aan het begeleiden van fusies en overnames en de uitgifte van aandelen en obligaties door bedrijven. Over heel 2024 boekte JPMorgan een recordwinst van 58,5 miljard dollar (bijna 57 miljard euro). Het aandeel werd 0,5 procent hoger gezet.

Ook Wells Fargo, de op drie na grootste Amerikaanse bank, zag de inkomsten van zijn zakelijke activiteiten sterk stijgen. Ook rekent de bank in 2025 op een sterker dan verwachte stijging van de nettorente-inkomsten, ofwel het verschil tussen de rente die de bank ontvangt op leningen en de rentevergoeding op spaarrekeningen. Dat aandeel klom bijna 5 procent.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens positief, na het wisselende slot op dinsdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,4 procent hoger op 43.110 punten. De brede S&P 500-index won 1,3 procent tot 5915 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,5 procent bij op 19.333 punten.

De aandelen van Amerikaanse banken zijn sinds de herverkiezing van Donald Trump in november vorig jaar al flink in waarde gestegen. Beleggers hopen dat het beleid van de aankomende Amerikaanse president, zoals belastingverlagingen en soepele regelgeving, de financiële sector een impuls zal geven.

Zakenbank Goldman Sachs boekte afgelopen kwartaal eveneens meer winst dan verwacht en werd beloond met een koerswinst van 5 procent. Ook BlackRock opende de boeken. De grootste vermogensbeheerder ter wereld boekte afgelopen kwartaal meer winst dan voorzien en het aandeel werd bijna 5 procent hoger gezet. De banken Morgan Stanley en Bank of America, die donderdag met resultaten komen, wonnen bijna 4 en een kleine 3 procent.

Naast de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken werd ook het inflatiecijfer van de Verenigde Staten over december bekendgemaakt. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de laatste maand van 2024 conform verwachting met 2,9 procent zijn gestegen. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de Federal Reserve voorzichtiger worden met het verder verlagen van de rente.