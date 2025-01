Georgische oppositieleider zwaar mishandeld

TBILISI (ANP/RTR) - De voormalige Georgische premier Giorgi Gatsjaria is ernstig mishandeld en opgenomen in het ziekenhuis. Een woordvoerster van zijn politieke partij zegt dat Gatsjaria door meerdere mannen is aangevallen in een hotellobby in de kuststad Batoemi. "Hij is ernstig toegetakeld, maar heeft het overleefd."

Gatsjaria staat aan het hoofd van oppositiepartij Voor Georgië. Die houdt de regering verantwoordelijk. "Deze politiek gemotiveerde aanval is een schaamteloze poging de oppositie te intimideren en critici het zwijgen op te leggen", staat in een verklaring.

De afgelopen maanden zijn vaker oppositiefiguren en journalisten belaagd in het Kaukasusland. De woordvoerster van Gatsjaria zegt dat de identiteit van zijn aanvallers nog niet is vastgesteld. De partij wil dat camerabeelden van het hotel worden overhandigd aan de politie.

Georgië verkeert in een politieke crisis sinds de omstreden verkiezingsoverwinning van regeringspartij Georgische Droom vorig jaar. Die partij zegt de komende jaren niet te willen praten over EU-toetreding, tot woede van veel burgers.