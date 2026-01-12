Jumbo boekt meer omzet in 2025, nieuwe topman ziet verdere groei

VEGHEL (ANP) - Jumbo heeft in 2025 meer omzet geboekt onder de nieuwe strategie, die aan het begin van het tweede kwartaal werd ingezet. Ook kijkt het supermarktbedrijf "vol vertrouwen naar 2026" met Jesper Højer als nieuwe topman. Højer, die op 1 januari 2026 officieel interim-topman Tom Heidman opvolgde, wil de opgaande lijn in 2026 voortzetten.

"Ik zie volop kansen om Jumbo verder te laten groeien in de Nederlandse en Belgische markt en nog meer klanten voor ons te winnen", aldus Højer. Begin februari start ook Hendrik Jan Roel als financieel directeur en in april begint Boudewijn van den Brand als verkoopdirecteur binnen het directieteam.

De totale omzet van Jumbo over 2025 bedroeg 10,64 miljard euro. Dat is een groei van ongeveer 3 procent ten opzichte van de vergelijkbare omzet in 2024. Gecorrigeerd voor de tabaksomzet en de omzet van La Place groeide de omzet in 2025 met 300 miljoen euro. De winstcijfers over 2025 worden in het jaarverslag dat eind februari verschijnt gegeven.

732 winkels

Het aantal Jumbo-winkels groeide met 6 winkels naar een totaal van 732 winkels en het aantal unieke klanten per week groeide met 4 procent naar 4,6 miljoen. Waar het marktaandeel in het eerste halfjaar door de stop met de verkoop van tabak nog daalde ten opzichte van 2024, groeide het aandeel in het tweede halfjaar. Het marktaandeel kwam in 2025 uit op ongeveer 20 procent en met een marktaandeel van ruim 21 procent in de kerstweek werd het jaar volgens Jumbo positief afgesloten.

In België behaalde Jumbo in 2025 een omzet van bijna een half miljard euro, een groei van bijna 25 procent ten opzichte van 2024. Het supermarktconcern groeide daarmee naar eigen zeggen harder dan de markt. Er werden 7 nieuwe winkels geopend, waarmee de teller op 44 kwam te staan. Het marktaandeel in België ging richting het einde van het jaar naar ongeveer 2 procent.

De in maart vorig jaar aangetreden tijdelijke topman Heidman was de opvolger van Ton van Veen. Van Veen werd in oktober 2022 de baas bij Jumbo na het terugtrekken van topman Frits van Eerd in verband met de witwaszaak die tegen hem loopt. In augustus veroordeelde de rechter Van Eerd nog tot 2 jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. De ex-topman is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.