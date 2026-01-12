Mensen vaker overdag naar horeca, koffiebars vervangen kroegen

AMSTERDAM (ANP) - Steeds meer mensen gaan liever overdag een hapje of drankje doen dan 's avonds. En daar spelen horecazaken gretig op in. Het aantal koffiebars stijgt, terwijl de daling van het aantal cafés en discotheken doorzet. Deze ontwikkeling was al voor de coronacrisis ingezet, maar de beperkingen van die tijd hebben de vaart wel versneld. Dat zegt Marijke Vuik, voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), tijdens vakbeurs Horecava in Amsterdam.

Gen Z, de generatie die nu grofweg tussen de 13 en 28 jaar is, is volgens Vuik de drijvende kracht achter deze trend. "Zij zoeken heel veel overdag de horeca op om bijvoorbeeld te gaan lunchen. En dat ziet iedereen ook in het straatbeeld. Want tien jaar geleden had je nog niet zoveel koffiebars of lunchtenten als nu."

Het aantal koffie- en dessertzaken steeg volgens KHN sinds 2020 van een kleine 1400 naar ruim 2000 dit jaar. De gehele horeca kromp in die periode iets tot bijna 44.000 zaken. Het aantal cafés en discotheken nam met ruim een vijfde af.

Corona

"Deze trend was eigenlijk net voor corona al ingezet, maar corona heeft het versneld. Dat komt doordat vooral het nachtleven twee jaar lang helemaal stilgelegen heeft", zegt Vuik, zelf eigenaar van twee cafés en een slijterij.

Een ander blijvend effect van die tijd is het bestellen van maaltijden. Het aantal bezorg- en afhaalbedrijven groeide flink tijdens de coronacrisis en is nog altijd de helft hoger dan daarvoor. "Nog steeds zien we dat bijvoorbeeld de 'gemaksgeneratie' Gen Z meer bestelt. Mensen zijn bereid meer uit te geven in de horeca, zowel op locatie als met bestellen. En dat is blijvend", denkt Vuik.

Schulden

De omzet van de Nederlandse horeca nam afgelopen jaar met 4 procent toe, er werd 1 procent meer verkocht. Voor 2026 ziet KHN het verhogen van de winstmarges als "belangrijkste uitdaging". De verwachte toename van de koopkracht en een daling van de inflatie kan daarbij helpen, hoopt Vuik.

Het moet er onder meer voor zorgen dat ondernemers verder kunnen met het aflossen van hun coronaschulden. Een vijfde van de ondernemers kampt met problematische schulden, voor bijna een derde is de levensvatbaarheid van hun bedrijf onzeker in het komende jaar. KHN verwacht niet direct een faillissementsgolf, maar wijst op veel onzekerheid rond dit thema.