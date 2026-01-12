Tonijn zoals het bedoeld is: eenvoudig, betaalbaar en verrassend lekker

Tonijn uit blik heeft een hardnekkig imagoprobleem. Het roept associaties op met studentenvoedsel, droge salades en culinaire middelmaat. Onterecht. Want wie even de moeite neemt, ontdekt dat deze Italiaanse eiwitbom zich uitstekend leent als lunch of voorgerecht vol karakter.

Dit recept laat zien hoe je met minimale inspanning maximale smaak op tafel zet.

De basis is eenvoudig. Tonijn, eieren en een paar alledaagse ingrediënten vormen samen een stevige, smeuïge taart die ergens zweeft tussen een visburger, omelet en hartige pannenkoek. De ui en tomaat zorgen voor frisheid, de mozzarella voor het speciale randje. En ja, dat mag best. Het leven kan wel wat extra franje gebruiken in het begin van het nieuwe jaar.

Het geheim zit ’m in de rust. Bak dit gerecht niet gehaast. Laag vuur, tijd nemen, even wachten voordat je het smakelijke geheel omdraait. Het resultaat is een goudbruine buitenkant en een zachte binnenkant waar alles samenkomt. Buon appetito!

Ingrediënten

- 170 g tonijn uit blik, uitgelekt

- 2 eieren

- 1 ui, fijngesneden

- 1 tomaat, in blokjes

- 200 g mozzarella, geraspt

- 1/4 kopje bloem

- Peterselie, fijngehakt

- 1 tl zout

- 1/2 tl gefrituurde knoflook

- 1 tl paprikapoeder

- Olijfolie

Bereiding

1. Prak de tonijn in een kom en meng de eieren erdoor.

2. Voeg de ui en tomaat toe en meng goed.

3. Doe de mozzarella, bloem, peterselie en kruiden erbij en roer tot een stevig mengsel.

4. Verhit olijfolie in een koekenpan en vorm van het mengsel een dikke koek.

5. Bak op laag vuur 5 minuten, draai om en bak nog 3 minuten.

Video

Zie hieronder hoe je het gerecht in een handomdraai klaarmaakt: