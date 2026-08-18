Rijkswaterstaat: regen geeft verlichting, herstel duurt maanden

DEN HAAG (ANP) - De regen die de komende weken gaat vallen, geeft enige verlichting voor de droogte in Nederland, maar het herstel van de waterstand gaat nog maanden duren. Dat staat in de wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat.

Door de regen die komende weken wordt verwacht, lijkt de afvoer van water in de Maas en Rijn weer te gaan stijgen. De daling in het peil van het IJsselmeer en Markermeer zou dan komende week stabiliseren. Op de langere termijn wordt met enige regelmaat neerslag verwacht. Voor het herstel van watersystemen, normale rivierafvoeren en grondwaterstanden is volgens Rijkswaterstaat "langdurig een flinke hoeveelheid neerslag nodig", zowel in Nederland als de stroomgebieden in het buitenland.

Rijkswaterstaat meldt verder dat de lage waterstanden in de rivieren nog tot in december kunnen blijven. Voor het herstel van grondwater zijn een natte herfst en winter nodig.