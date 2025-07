Onderwijsbegroting aangenomen, geen meerderheid in Eerste Kamer

DEN HAAG (ANP) - De aanvullende begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangenomen in de Tweede Kamer, maar krijgt waarschijnlijk geen meerderheid in de Eerste Kamer. GroenLinks-PvdA stemde voor de begroting, waarin veel extra wordt bezuinigd, maar zei later dat dat een vergissing was.

Als GroenLinks-PvdA echt voor was geweest, was er een ruime meerderheid in de Eerste Kamer geweest. De partij ageerde de afgelopen weken echter regelmatig tegen de bezuinigingen. Esmah Lahlah stemde per ongeluk voor namens haar partij GroenLinks-PvdA, maar kwam daar te laat achter.

Bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota hebben de partijleiders van de vier toenmalige coalitiepartijen een aantal extra bezuinigingen doorgevoerd op de begroting van OCW. Een deel van die bezuinigingen was eerder juist geschrapt na lang overleg met de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, JA21 en SGP.

Deze partijen en ook D66 willen voor 407 miljoen euro aan bezuinigingen terugdraaien en stemden tegen de begroting.