Just Eat Takeaway definitief verlost van hoofdpijndossier Grubhub

AMSTERDAM (ANP) - Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft de verkoop van zijn Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub aan branchegenoot Wonder afgerond. Het Nederlands-Britse bedrijf kocht Grubhub in 2021 voor 7,3 miljard dollar, maar vervolgens bleek het vooral een hoofdpijndossier voor Just Eat Takeaway. Aan de verkoop houdt het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl 50 miljoen dollar over.

Beleggers reageerden opgelucht toen Just Eat Takeaway een akkoord bekendmaakte over de verkoop van Grubhub, waarop miljarden moesten worden afgeschreven. Door het Amerikaanse bedrijf af te stoten, komt naar verwachting meer geld vrij voor investeringen in markten waar Just Eat Takeaway een sterkere positie heeft.