Dit zijn de lente- en zomertrends voor 2025!

De meeste Nederlanders houden meer van de lente en zomer dan van de herfst en winter. Niet gek, want in deze seizoenen is de temperatuur aangenamer. Je kunt vaak dunne en luchtige kleding dragen en dat zit lekkerder dan een dikke trui of jas. Ben je ook gek op de lente en zomer? Dan begin je misschien in de winter al met het voorbereiden van je garderobe op deze seizoenen. Om je een handje te helpen, lichten we in deze tekst de lente- en zomertrends voor 2025 uit!

Eenvoud

Wie komende lente en zomer met de modetrends mee wil gaan, hoeft hier niet bijzonder veel moeite voor te doen. In 2025 gaan eenvoudige looks het straatbeeld domineren. Wijde T-shirts zijn hier een voorbeeld van. Broeken en pantalons waren in 2024 al wijder dan voorheen en deze trend zet komend jaar door. Een eenvoudige look wordt gekenmerkt door rustige en neutrale kleuren, zoals blauw en beige.

Kleurrijk

Het zijn niet alleen rustige kleuren die de klok slaan, want het belooft ook weer een kleurrijke lente en zomer te worden. De knalkeuren verdwijnen iets meer naar de achtergrond, terwijl lichte en zachte kleuren juist meer in de schijnwerpers komen te staan. Je gaat onder meer veel pasteltinten terugzien in (online) kledingwinkels. Ben je nog op zoek naar een heren zomerjas? Kies dan voor een kleur als zachtroze, lichtblauw of pastelgroen. Je gaat dan helemaal mee met de mode. Ook T-shirts en blouses met prints behoren in 2025 tot de lente- en zomertrends.

Natuur

Ben je gek op de natuur? Dan wordt 2025 jouw jaar op modegebied! In de kledingrekken hangen namelijk veel items die geïnspireerd zijn op de natuur. Zo ga je bijvoorbeeld veel kledingstukken van natuurlijke materialen tegenkomen, zoals katoen en linnen. De kleuren van de items zijn – hoe kan het ook anders? – ook gebaseerd op de natuur. Je komt onder meer kledingstukken tegen in kleuren die je ook in de natuur terugziet, zoals groen, bruin en beige.

Klassiek

Bij pakken denken veel mensen aan de herfst en winter, maar toch kun je ze in de lente en zomer ook dragen. Het bewijs hiervan is dat deze kledingstukken in 2025 een ware trend zijn. Uiteraard gaat het hier niet om de dikke pakken, want die zijn veel te warm. Het gaat vooral om pakken van linnen en andere luchtige stoffen. Als je dit materiaal draagt, krijg je het niet snel warm. Houd je niet van pakken? Geen probleem, want een pantalon in combinatie met colbert kan aankomende lente of zomer ook prima. Kies wel voor lichte kleuren, want dan zit je altijd goed!

Sportief

Tot slot zien we dat de sportieve look weer helemaal terugkomt. Zorg er daarom voor dat je ook een heren polo in je kast hebt hangen. De polo’s die nu tot de lente- en zomertrends behoren, zijn wel wat moderner dan die van vroeger. Heb je nog een oude polo hangen die er goed uitziet? Laat deze dan liever in de kast hangen en koop een nieuwe.